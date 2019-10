15-10-2019, Oogtv.nl (Bron)

Groningen - Bij een verkeersongeval dinsdagmorgen op de Schaaksport is een scooterrijder gewond geraakt. Meldt Oogtv.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 08.50 uur op de rotonde met de Sportlaan. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog onbekend.

Nadat het slachtoffer ter plaatse behandeld was is hij met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de scooter geborgen. Dat was nog een behoorlijke klus omdat het voertuig behoorlijk vast zat onder de auto.