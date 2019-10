15-10-2019, politie.nl, bron

Drie aangehouden boeren weer vrij (2x Video)

Groningen - De politie heeft drie personen aangehouden na incidenten die zich voordeden rondom het boerenprotest in Groningen op maandag 14 oktober 2019.

Gistermiddag is een 18-jarige man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden die met een trekker inreed op een van de politiepaarden. Deze verdachte zit nog vast. Vandaag is een 39-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden die met de trekker de deur forceerde van het provinciehuis en een 30-jarige man uit gemeente Tynaarlo.

Deze man was bijrijder op de trekker die hekken omver reed op de Vismarkt. De bestuurder is nog niet aangehouden. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt namelijk nog. Het tweetal dat vandaag is aangehouden, is aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.

Nader onderzoek

De politie stelt een nader onderzoek in naar de incidenten.

Update 18:00 uur: De drie verdachten die eerder zijn aangehouden na het boerenprotest, zijn in vrijheid gesteld. Ze blijven verdachte en het onderzoek gaat verder.