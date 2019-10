15-10-2019, 112Groningen.nl & DVHN

Reanimatieworkshops op Grote Markt in Groningen

Groningen - Op de Grote Markt in Groningen worden op World Restart a Heart Day (woensdag 16 oktober) doorlopend reanimatieworkshops gegeven. Voorbijgangers kunnen in vijf minuten (gratis) kennismaken met het reanimeren.