15-10-2019, Joey Lameris 112Gr.

Autobrand Wingerdhoek in Groningen

Groningen - Aan de Wingerdhoek in de de Oosterparkwijk is dinsdagmiddag om 13:40 uur een autobrand ontstaan. Brandweer Groningen van de post Sontweg ging ter plaatse en was snel aanwezig.