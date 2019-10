15-10-2019, 112Groningen.nl & OOGTV

Automobilist slaat fietser bij verkeersruzie; politie zoekt getuigen

Groningen - De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een verkeersruzie tussen een fietser en een automobilist. Deze ontstond op zondag 28 april 2019 omstreeks 16.30 uur bij de rotonde tussen de Goudlaan en de Siersteenlaan in Vinkhuizen.