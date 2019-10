15-10-2019, Oogtv.nl (Bron) & J. Lameris 112gr. foto`s

Het was niet wenselijk dat er zoveel tractors waren

Groningen - Drie partijen in de Groningse gemeenteraad hebben een actualiteitendebat aangevraagd naar aanleiding van het boerenprotest van maandag. Dit debat wordt woensdagmiddag in de nieuwe raadzaal behandeld. Aldus Oogtv.nl.

De fracties van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben negen vragen gesteld aan burgemeester Koen Schuiling. “We hebben onder andere een vraag gesteld over het aantal tractoren in de stad”, zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks. “Het maakt nogal een verschil. Als er vijfhonderd boeren lopend komen protesteren of vijfhonderd boeren komen op een tractor de stad binnenrijden.” De fracties willen weten waarom zoveel tractoren werden toegestaan, en door wie dit werd geaccepteerd. Vooruitlopend op het debat zet de fractie van de Partij voor de Dieren haar vraagtekens. “Kijkend naar de veiligheid was het niet wenselijk dat er zoveel tractors in de binnenstad waren”, zegt Terence van Zoelen van de partij.” Daarnaast zijn er vragen gesteld over de gevaarlijke situaties, het bestormen van het provinciehuis en de integriteit van de gemeente Groningen. De gemeente Groningen laat weten op voorhand niet te willen reageren. “We zijn momenteel de antwoorden aan het verzamelen zodat we morgen tijdens het debat volledige openheid kunnen geven”, aldus een woordvoerder. Het debat begint woensdagmiddag om 15.30 uur.