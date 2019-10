15-10-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Omstanders weten brand in restaurant in de kiem te smoren

Groningen - In een restaurant aan de Nieuwe Boteringestraat in de binnenstad heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Zegt Oogtv.nl