16-10-2019, Martin Nuver & Joey Lameris & P. Wind - 112Groningen.nl

Deel ringweg overgenomen door protestboeren (Video)

Groningen - Honderden boeren reden woensdagmiddag met hun trekkers een rondje over de ringweg in de stad om de boerencollega's in Den Haag te steunen. Er ontstond op de A28 en A7 een lange file rond 14:00 uur.