Volledige ringweg overgenomen door protestboeren (Video)

Groningen - Honderden boeren reden woensdagmiddag met hun trekkers een rondje over de ringweg in de stad om de noerencollega's in Den Haag te steunen. Er ontstond op de A28 en A7 een lange file rond 14:00 uur.

Het zou onder andere gaan om dezelfde groep die dinsdag aanbood om het vertrapte gras bij het Provinciehuis te herstellen, maar ook vele andere boeren. Er zijn meer boeren dan kje denkt ! . De politie reed vooraan de stoet en achteraan om het te begeleiden. 1 rijbaan helemaal rond de stad zijn boeren. De actie is zeer geslaagd. De boeren gaan net zolang door tot er een resultaat is geboekt die ze aanstaat.