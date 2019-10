16-10-2019, Oogtv.nl (Bron)

Bestuurder van incident tractor Vismarkt gezocht

Groningen - De politie is op zoek naar twee fietsers die getuige zijn geweest van het omverrijden van hekken op de Vismarkt tijdens het boerenprotest van maandag. Meldt Oogtv.nl

De politie heeft een nader onderzoek ingesteld naar verschillende incidenten, waaronder het omverrijden van de hekken. De bestuurder van de bewuste tractor is nog niet aangehouden. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog.

Er wordt gezocht naar twee fietsers die op het moment dat de hekken aan de voorzijde van de Vismarkt omver werden gereden, langs reden. Een van de fietsers droeg een rugtas en moest zelfs stoppen voor een deel van het hek dat op straat terechtkwam. Hij kwam uit de richting van de Guldenstraat, op de hoek bij de FEBO. De politie vraagt beide fietsers contact op te nemen.

Weet u wie hij is of bent u de fietser? Tips via 09008844.

Zie hieronder