17-10-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Melding woningbrand Grote Markt is rookmachine

Groningen - Donderdagmiddag om 12:25 uur een melding van een woningbrand bij een pand op de Grote Markt in Groningen. Er zou rook uit het raam komen was de melding.

Ter plaatse bleek er niks aan de hand te zijn bij het pand, het betrof een rookmachine aldus de brandweer woordvoerder. Al snel keerde de brandweer terug naar de kazerne.