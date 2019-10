17-10-2019, Patrick Wind 112Gr.

Kortsluiting in elektrische rolstoel op de A28

Haren - Donderdagmiddag rond 16:15 uur is een elektrische rolstoel in brand gevlogen in de laadruimte van een bestelbus. Dat gebeurde op de A28 tussen Paterswolde en Haren.

De brandweer van Eelde rukte uit en kon het vuur blussen. De rolstoel werd zwaar beschadigd. De exacte toedracht wordt bekeken.