17-10-2019, Redactie - 112Groningen

Twintig maanden geëist voor inbraak henneppand politieman

Groningen - Het Openbaar Ministerie heeft twintig maanden cel geëist voor de vier personen die ervan verdacht worden in te hebben gebroken in een bedrijfspand aan de Brandenburgerstraat.

Een man die boven het pand woonde hoorde in de nacht van 14 mei gebonk bij het bedrijfspand onder hem. Hij belde de politie, die de verdachten kon aanhouden. Onder een auto werd een doorgeladen vuurwapen met het DNA van een van de verdachten gevonden. Later vond de politie een tweede vuurwapen in een tas.

Achterin het pand waar de inbraak plaatsvond stond een hennepkwekerij. Opvallend is dat het pand eigendom is van een politieagent werkzaam bij de eenheid Noord-Nederland. Wat de gevolgen voor de agent zijn geweest is niet bekend.