18-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietsster contra auto op Esserweg

Groningen - Bij een aanrijding tussen een fietsster en een auto is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op de Esserweg ter hoogte van de fietsersoversteek richting Haren. Een automobilist zag vermoedelijk de fietsster over het hoofd waarna een aanrijding volgde.



De fietsster is door het ambulancepersoneel gecontroleerd in de ambulance en het is onbekend of deze mevrouw mee moet naar het ziekenhuis.