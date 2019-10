18-10-2019, Vr Fryslan tekst

Oefening hulpverlening bij aanslag

Marnewaard - Een zelfmoordaanslag, een schietpartij op het dorpsplein en een gijzeling van een schoolklas: met dit complexe scenario oefende Veiligheidsregio Fryslân op 17 oktober 2019 de aanpak van een aanslag.

“We hopen natuurlijk dat we een dergelijke situatie niet in het echt mee zullen maken, maar als dat wel zo is, dan willen we daar goed op zijn voorbereid,” vertelt Christiaan Bruggen, oefenleider bij Veiligheidsregio Fryslân.

De oefening, die in het militair oefendorp Marnehuizen werd gehouden, begon met een zelfmoordaanslag op het station, waardoor er veel gewonden vielen. Drie andere terroristen gingen vervolgens het dorp in waar ze met automatische wapens om zich heen schoten en brand stichtten. Daardoor vielen er meerdere gewonden en doden. De terroristen gijzelden tot slot 15 scholieren en een leerkracht in een school. Na een bestorming door de politie werd uiteindelijk iedereen bevrijd.

Twee oefenrondes

“Bij dit soort ingewikkelde situaties zijn heel veel verschillende hulpverleningspartijen betrokken,” aldus Bruggen. “Met sommigen daarvan werken we niet zo vaak samen, bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. Met deze oefening wilden we onder andere elkaars taken en werkwijze beter leren kennen en de onderlinge afstemming oefenen.”

Om dat te bereiken werd de oefening twee keer gespeeld, met precies dezelfde hulpverleners en crisisfunctionarissen. Bruggen: “Tijdens de eerste oefenronde liep de afstemming nog niet helemaal soepel en hadden de verschillende crisisteams ook niet hetzelfde beeld van de situatie. Maar je merkte meteen dat iedereen daarvan had geleerd: bij de tweede ronde liep alles in het veld veel soepeler en sneller. Dat was mooi om te ervaren!”

Vrijwilligers

Aan de oefening deden zo’n 400-450 deelnemers mee. Naast hulpverleners van o.a. Brandweer Fryslân, RAV Fryslân, Politie Noord-Nederland, gemeente Noardeast-Fryslân, Defensie, Meldkamer Noord-Nederland, Wetterskip Fryslân, het NCTV, NRK en Veiligheidsregio Fryslân deden ook ruim 50 vrijwilligers en 75 scholieren van de NHL opleiding Integrale Veiligheid mee aan de oefening. Het was voor het eerst dat mensen zich konden opgeven om als vrijwilliger aan een oefening mee te doen. “In de middag was er veel actie; toen werd ook de bakker van het dorp eventjes aangezien voor een terrorist,” vertelt één van de vrijwilligers. “Het viel me verder op dat als je middenin een spannende situatie zit, je echt géén idee hebt wat er een paar straten verderop nog meer gebeurt. Bijzonder om mee te maken!”

Jaarlijkse oefeningen

De ene crisis is de andere niet. Om goed voorbereid te zijn oefent Veiligheidsregio Fryslân daarom elk jaar verschillende soorten crises. Daardoor weten de crisisfunctionarissen welke middelen en acties nodig zijn voor het bestrijden van de ramp of crisis. Bruggen: “Op die manier proberen we met elkaar zo goed mogelijk voorbereid te zijn op elk type crisis.”

