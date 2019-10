18-10-2019, Sem Venema 112Gr. & Romke Notenbomer 112Marum.nl

Ongeval letsel in Boerakker

Boerakker - Aan het einde van de middag zijn er op de Boerakkerweg ter hoogte van autobedrijf Veenhuizen twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Ter plaatse gekomen ambulance personeel heeft de betrokkenen onderzocht, onbekend is of er ook iemand vervoerd is naar een ziekenhuis.

De Boerakkerweg moest ook enige tijd worden afgesloten, om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Bergingsbedrijf Collewijn heeft de twee auto's afgesleept.