19-10-2019, N. Nuver - 112Groningen

Lichaam aangetroffen in water aan de Radiumstraat (Video)

Groningen - Zaterdagmorgen rond 09.00 uur is in een water aan de Radiumstraat in de stad Groningen het lichaam van een nog onbekende man gevonden.

Een visser zag het lichaam in het water liggen en waarschuwde de politie. De politie is gestart met een onderzoek en de directe omgeving van de vindplek is afgezet. De recherche is inmiddels ter plaatse voor het onderzoek. Update: Het lichaam is eruit gehaald en overgebracht voor onderzoek. Nader info ontbreekt. (Onder het witte kleed naast het busje ligt op het moment van de foto nog geen lichaam, ter info) Tv Noord