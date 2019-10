19-10-2019, N. Nuver - 112Groningen

Lichaam aangetroffen, misdrijf is uitgesloten (Video)

Groningen - Zaterdagmorgen rond 09.00 uur is in een water aan de Radiumstraat in de stad Groningen het lichaam van een nog onbekende man gevonden.

Een visser zag het lichaam in het water liggen en waarschuwde de politie. De politie is gestart met een onderzoek en de directe omgeving van de vindplek is afgezet. De recherche is inmiddels ter plaatse voor het onderzoek.

Update: Het lichaam is eruit gehaald en overgebracht voor onderzoek.

Update Radiumstraat #Groningen: De identiteit van de man die vanmorgen in het water is gevonden is vastgesteld. Uit het onderzoek dat we hebben verricht is vast komen te staan dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam is vrijgegeven en overgedragen aan de familie.

Tv Noord