19-10-2019, Roel Lubbers - Ditisroden.nl

Scooterrijder gewond in Roden

Roden - Zaterdagmiddag rond 17.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval aan de Padkamp.

Er bleek dat er een scooterrijder tegen een stilstaande bestelbus was aangereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De scooterrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.