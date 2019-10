20-10-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Gaslek in Schildwolde

Schildwolde - De brandweer van Siddeburen en Slochteren zijn zondagavond rond 22.12 uur opgeroepen voor een melding van een gaslek aan de Hoofdweg in Schildwolde.

Bij aankomst van de brandweer werden ze opgewacht door de bewoners. Al een aantal dagen roken de bewoners een gaslucht in de voortuin. Na verkenning van de brandweer bleek er een lek te zitten in een gasleiding in de voortuin.

Netwerkbeheer Enexis zal het lek gaan dichten. Over de oorzaak van het lek, is niks bekend.