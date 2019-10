21-10-2019, Gerrie de Groot & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Oververhitte magnetron zorgt voor rookontwikkeling in verzorgingshuis

Winschoten - De brandweer is maandagochtend opgeroepen voor een brandmelding bij Oldwolde afd PG Appelhof aan de Udesweg in Winschoten.