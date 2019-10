21-10-2019, 112Groningen.nl

Politie ontdekt hennepkwekerij in woning, één persoon aangehouden

Appingedam - De politie heeft maandagmorgen een hennepkwekerij opgerold aan de Adamistraat in Appingedam.

De politie kwam bij de woning in verband met een lopend onderzoek. In de woning stuitte men op de kwekerij. De 27-jarige bewoner van de woning is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.





Het ging om een hennepkwekerij waar zo'n 90 planten stonden. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de kwekerij geruimd.