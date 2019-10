21-10-2019, 112Groningen.nl

Boa's mogen zich verdedigen met pepperspray en wapenstok

Groningen - Handhavende buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen zich in de toekomst verdedigen met pepperspray en een wapenstok, meldt de BOA Bond. Volgens de belangenorganisatie zijn hierover afspraken gemaakt met minister Ferd Grapperhaus.

De afspraken, die afgelopen weekend zijn bekendgemaakt, komen voort uit gesprekken tussen Grapperhaus, vertegenwoordigers van de politie, politievakorganisaties en de boa-bonden.

Dit najaar worden de afspraken uitgewerkt tot een pakket maatregelen. De belangrijkste punten zullen centraal staan in de proeven die in enkele steden gaan lopen. Er zijn nog geen details bekend, maar wel zeker is dat de geweldsmiddelen worden geleverd met een verdedigingsinstructie.

