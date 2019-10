21-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & rtvnoord.nl bron

Geen WhatsApp buurtpreventie-bordjes voor de Stad

Groningen - De stad Groningen krijgt voorlopig geen borden met daarop teksten als 'Pas op! WhatsApp-buurtpreventie!'

Dat maakt de gemeente duidelijk aan WhatsApp Alert Groningen, een organisatie die in 23 stadswijken buurtpreventie-groepen opzette. In de groepen kunnen bewoners elkaar tippen over verdachte situaties in de buurt.

