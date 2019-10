22-10-2019, Rtvnoord.nl bron & foto 112gr.

Cellencomplex volgende week ontruimd voor onderhoud

Groningen - Het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat in Groningen wordt volgende week volledig ontruimd. Alle arrestanten worden twee dagen elders ondergebracht. De reden is 'zeer dringend onderhoud'. Zegt Rtvnoord.nl

De onderhoudswerkzaamheden worden donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november uitgevoerd.

Arrestanten die op dat moment al in het pand verblijven, worden overgebracht naar cellencomplexen in Assen of Leeuwarden.

