Commotie bij Parelflat na brand op zesde etage (Video)

Groningen - Op een balkon op de zesde verdieping van de Parelflat in Vinkhuizen is dinsdagmiddag brand ontstaan. Bij de brand op hoogte kwam flink wat rook vrij en was daardoor in de omgeving goed waarneembaar. Meldt Oogtv.nl

De brandweer beklom de flat naar de zesde verdieping en had de brand vervolgens snel onder controle. Volgens een woordvoerder had de brand alleen het balkon in zijn greep en is deze niet verder naar binnen geslagen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand. Naar de exacte toedracht van de brand wordt nog onderzoek gedaan.