22-10-2019, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv.nl tekst & Frank van de Wetering

Commotie bij Parelflat na brand op zesde etage

Groningen - Op een balkon op de zesde verdieping van de Parelflat in Vinkhuizen is dinsdagmiddag brand ontstaan. Bij de brand op hoogte kwam flink wat rook vrij en was daardoor in de omgeving goed waarneembaar. Meldt Oogtv.nl