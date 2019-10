22-10-2019, Persbureaumeter foto en video Youtube

Persoon te water Havenstraat Zuidlaren (Video)

Zuidlaren - In het kanaal aan de Havenstraat in Zuidlaren is door omstanders een 15 jarige jongen uit het water gehaald dinsdagmorgen.

Deze jongen werd naar het UMC in Groningen overgebracht. De jongen die hem nasprong en uit het water haalde raakte onderkoeld en ging per ambulance naar het ziekenhuis. Het lijkt zeer ernstig. Het lijkt volgens de politie niet om een ongeval gegaan. Wat er wel is gebeurt is nog onduidelijk. Volgens omstanders gaat het om een man die bij het kanaal zat te vissen.

Ook de traumaheli is ingezet. De politie haalde een werphengel bij het water weg wat erop duidt dat het slachtoffer inderdaad aan het vissen was. Hoe hij te water is geraakt is nog onbekend. Het slachtoffer werd overgebracht naar het UMC in Groningen