22-10-2019, Persbureaumeter foto en video Youtube

Fietser ernstig gewond na botsing met lijndienstbus in Eelde (Video)

Eelde - Op de Hoofdweg in Eelde is dinsdagmiddag rond 13:00 uur een fietser tegen een lijndienstbus gebotst.

Hij zou hierbij ernstig gewond zijn geraakt aldus de politie. Over de juiste toedracht doen de verkeers analisten van de politie op onderzoek. Nader info ontbreekt verder.