22-10-2019, Facebook Politie Groningen

Wie kent de volgende goederen ?

Groningen - Op de foto's ziet u een bontjas en een zilveren hanger. Deze zijn door ons aangetroffen en vermoedelijk van diefstal afkomstig.

Mogelijk omgeving Groningen Zuid. Wie herkent deze goederen? De zaak is in behandeling bij het Woning Inbraken Team Groningen, welke is te bereiken via 0900-8844.

(Zaaknummer: 2019275761)