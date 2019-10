22-10-2019, Gerben Van der Laan 112Groningen

Auto en trekker botsen bij Zuidlaarderveen

Zuidlaarderveen - Op de Dorpsstraat in Zuidlaarderveen is dinsdagavond een auto achterop een trekker met aanhanger gebotst. Vermoedelijk 1 persoon raakte daarbij bekneld in de auto.