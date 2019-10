22-10-2019, Gerben Van der Laan 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Automobilist(71) en trekker botsen bij Zuidlaarderveen (Video)

Zuidlaarderveen - Op de Dorpsstraat in Zuidlaarderveen is dinsdagavond een auto achterop een trekker met aanhanger gebotst. 1 vrouw(71) raakte daarbij bekneld in de auto.

De trekker stond stil bij een erf en zou afslaan. Over de verwondingen is nog niets bekend. De vrouw werd door de brandweer bevrijdt en overgebracht naar een ziekenhuis in de regio. De politie doet onderzoek naar de toedracht.