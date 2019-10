22-10-2019, Marco Randazzo

Woningbrand in Usquert

Usquert - Aan de Burgemeester Geerlingstraat in Usquert heeft dinsdagavond brand gewoed in een twee-onder-een-kap woning

De brandweer had het vuur kort na 20.30 uur onder controle. Een persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.