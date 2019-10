23-10-2019, Wijkagenten Zwolle-Noord @POL_ZwolleNoord & Facebook foto`s

Stuur een verjaarsdagskaart naar de doodzieke Eva (2)

Groningen - Zaterdag 26 oktober is onze topper Eva jarig en zal zij 3 jaar worden. Zoals jullie wel zullen begrijpen is dit voor ons een bijzondere verjaardag, omdat we dankbaar zijn dat we deze mijlpaal met haar mogen vieren! Meld de familie op o.a. Facebook.