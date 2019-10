23-10-2019, Henk Henstra 112gr. & Marco Randazzo & amateurbeelden ingezonden

Dakbrand Talmaweg Uithuizen (Video)

Uithuizen - Aan de Talmaweg in Uithuizen werd om 12:00 uur een schoorsteenbrand in een woning gemeld. Vanwege de waterwinning werd opgeschaald.

De brand sloeg door in het dak en er was veel rookontwikkeling. Na een uur was de brand onder controle en nam de rook af. Er wordt nageblust. De water- en rookschade is groot.

