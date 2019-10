23-10-2019, Oogtv.nl (Bron)

PvdD heeft zorgen over legale wapens

Groningen - De Partij voor de Dieren heeft zorgen over het hoge aantal legale wapens in de gemeente. Volgens de partij komen veel jagers niet door een, sinds 1 oktober ingevoerde, gedragstest. Meldt Oogtv.nl