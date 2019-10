23-10-2019, Politie Westerkwartier

Babbeltruc van 'verpleegkundigen'

Groningen - In verschillende steden in Nederland zijn mensen slachtoffer geworden van een nieuw soort #babbeltruc. De daders doen zich voor als verpleegkundigen die via een vingerprik bloed komen afnemen. Ze hebben intussen in verschillende steden toegeslagen.