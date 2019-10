24-10-2019, Marco Randazzo & Gerben vd laan

Brand in bedrijfshal bij de Nijverheidsweg Hoogezand

Hoogezand - Rond 12:10 uur is er een brand uitgebroken bij een bedrijf aan de Nijverheidsweg in Hoogezand, daar is een kleine brand met veel rookontwikkeling op het terrein. Meldt de brandweer.