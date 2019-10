25-10-2019, Rtvnoord.nl bron & foto archief

Verdachte brandstichting kippenschuren binnenkort voor de rechter

Kiel Windeweer - De 27-jarige man uit Hoogezand, die verdacht wordt van het in brand steken van twee kippenschuren in Kiel-Windeweer moet 1 november voor het eerst in openbaarheid voor de rechter verschijnen. Zegt Rtvnoord.nl