25-10-2019, Marc Dol - 112Gr.

Garagebox brandt uit in Stadskanaal

Stadskanaal - In de wijk Maarsveld in Stadskanaal heeft vrijdagochtend opnieuw brand gewoed. De wijk wordt de afgelopen periode geteisterd door autobranden.

De brandweer werd rond 7 uur opgeroepen voor een brand in een garagebox aan de Steenbreekstraat in Stadskanaal. De brand was uitslaand en ging gepaard met veel rookontwikkeling. In de garagebox stond een auto. Ook deze is door de vlammenzee verwoest. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend. Er zou geen reden zijn om aan te nemen dat er sprake is van brandstichting.