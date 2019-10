25-10-2019, Marc Zijlstra

Auto en vrachtwagen botsen bij Delfzijl

Delfzijl - Op de rotonde van de Hogelandsterweg bij Delfzijl is vrijdagmiddag een auto tegen een vrachtauto gebotst.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel raakten beide voertuigen beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.





Het verkeer op de Hogelandsterweg had tijdelijk hinder van het ongeluk. Over de oorzaak is nog niks bekend.