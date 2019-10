25-10-2019, ingezonden mededeling en Dvhn bron

Leuk wonen in Groningen? Je moet een beetje lef hebben!

Groningen - De huizenmarkt is booming in Groningen, televisieprogramma’s over wonen trekken enorm veel kijkers en magazines over wonen zijn populair in het Noorden. Wonen is hot in de provincie!

Ook in Drenthe en Groningen zijn de huizen nog nooit zo duur geweest als nu. In Groningen kost een koopwoning gemiddeld 213.000 euro, in Drenthe bijna 237.000 euro. Gemiddelde prijs van een koopwoning vlak voor de crisis, tijdens de crisis en nu.

‘Verkopende partij gaat voor hoofdprijs’

Ook Bernd de Jong van makelaardij Tebbens Torringa ziet het aantal verkopen via inschrijving sinds drie jaar steeds harder oplopen in de stad. ,,Er is ook steeds meer druk van de verkopende partij want die gaat natuurlijk ook voor de hoofdprijs.’’

Makelaar Migiel van Dorsten (’t Huis van Groningen) denkt dat sommige collega’s doelbewust aansturen op inschrijving met een (te) lage vraagprijs. ,,Dertig geïnteresseerden zijn een normale gewaarswording geworden in de stad Groningen. Dat lijkt genoeg om een inschrijving te rechtvaardigen. Maar er ook zitten veel kijkers tussen die helemaal niet liquide genoeg zijn en kansloos zijn in zo’n biedingenstrijd.’’

Huizenkopers bieden steeds vaker blind tegen elkaar op om de schaarse woningen in de stad Groningen. Groningen geldt samen met Amsterdam en Utrecht als de meeste ‘’overspannen’’ koopmarkt in Nederland. De vraag overtreft veruit het aanbod!

Vele banen voor woning stylisten en designers door de woningmarkt ontwikkelingen

Van de Amerikaanse keuken met enorme koelkasten tot aan de Frans stijl ingerichte keuken, of een degelijk Duits exemplaar met een heuse Liebherr wijnkoelkast erin. Het komt allemaal voorbij. Al die aandacht voor de keuken is er niet voor niets. Daar wordt niet alleen samen gekookt en gegeten, maar daar vinden gesprekken plaats, wordt huiswerk gemaakt en ontmoeten we vrienden. Het is voor veel mensen de centrale plek in huis, waar veel aandacht voor is vandaag de dag bij het kopen van een woning.

En daar valt voor coaches en stylistes heel wat te halen. Een keuken vraagt om een specifieke indeling en inrichting. Het moet vooral logisch en werkbaar zijn. Daarentegen ook gezellig en knus, of ruim en licht. We geven het de specialisten te doen.

Er is lef voor nodig

Opvallend dat toch in de meest woonprogramma’s de huiskamer aan de beurt is. De plek waar de televisie staat en de bank. Precies, daar houdt het dan bij de meeste mensen wel mee op. De styliste is er om een kastenwand te creëren, het juiste kleed onder de salontafel te leggen en die specifieke kleur op de wand aan te laten brengen. Voor dat laatste is een beetje lef nodig en dat is niet iets wat de gemiddelde huizenbezitter er op na houdt.

Misschien is dat ook juist wel waar al dat beeld op gebaseerd is waar we zo verlekkerd naar kijken: lef. Waarom geen bruine muur of een roze schemerlamp in een ruimte? Waarom geen oud dressoir overschilderen zodat het weer helemaal je-van-het is? Omdat we dat niet durven en het daarom overlaten aan de deskundige.

Dus laat maar komen die stylistes met hun volle schoudertas met inspiratie. Ze dragen de mooiste materialen aan, de leukste kleuren en de meest eigenzinnig ontworpen accessoires. En dan durven we wel.