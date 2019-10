25-10-2019, Facebook Politie Groningen

Betrokkene van ongeval gezocht

Groningen - Op dinsdag 22 oktober 2019 heeft er tussen 20:00 uur en 20:15 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een fietser en een voetganger, op de Aquamarijnstraat te Groningen. Dit incident vond plaats ter hoogte van de Berilstraat.

Eén van de betrokkenen is kort gecontroleerd door het personeel van de ambulance. De man had een wond boven zijn linkeroog. Na het onderzoek aan zijn hoofd, vroeg de betrokkene of hij mocht vertrekken, waarop het ambulance personeel hem liet gaan. Achteraf bleek dat men de persoonsgegevens van deze betrokkene nog niet had genoteerd.

In verband met het onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding,wil de politie in contact komen met deze betrokkene. Het gaat om een man die voldoet aan het volgende signalement:

- Leeftijd tussen de 60 en 70 jaar oud

- Lang, slank postuur rond de 1.80 lang

- Hij droeg een grijze pet, een grijze jas en een donkere spijkerbroek.

- De man reed op een elektrische damesfiets.

Mocht u weten wie dit betreft, of herkent u zichzelf hierin, dan horen zij graag van u.

U kunt reageren via 0900-8844.

(Zaak: 2019281679)