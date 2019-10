25-10-2019, G. Twickler 112Gr. & Gerben v/d Laan & Youtube Meternieuws.nl

Automobiliste raakt te water bij Nieuw Buinen (Video)

Nieuw Buinen - Aan de Zuidelijke twee derde weg in Nieuw Buinen is , vrijdagavond een auto te water geraakt.

Door een onbekende oorzaak raakte de automobiliste van de weg en kwam in het water terecht .Hulpdiensten waren snel ter plaatse, waaronder de brandweer. Deze kon al gauw terug naar de kazerne omdat het slachtoffer uit eigen kracht de auto kon verlaten.

Het slachtoffer werd in de ambulance onder zocht op haar verwondingen. Later is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Bergingsbedrijf Keizer heeft de auto uit het water gehaald.