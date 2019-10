26-10-2019, Redactie & Foto Alex v/d Molen & Youtube

Melding van grote brand in Nieuw Roden (2x Video)

Nieuw-Roden - Aan de Esweg in Nieuw Roden is vrijdagavond brand uitgebroken in een loods/schuur achter een woning. Daarbij komt veel rook vrij meldt de politie op Twitter. Er werd Grip 1 gegeven.

Omdat het rook over het dorp trekt, adviseert de politie van tynaarlo dat bewoners ramen en deuren gesloten moeten houden. Er staat veel wind en dat zorgt voor verspreiding. Waterwagens zijn ter plaatse. Gemonteerde video volgt later zaterdag. Gemonteerde video volgt later zaterdag. Tweet: PolitieTynaarlo i.v.m. een #Brand in een #loods in #Nieuw-Roden adviseren we bewoners om ramen en deuren te sluiten!. Er is heftige rookontwikkeling die het dorp in trekt! Dvhn