02-11-2019, Joey Lameris & Martin Nuver & Jordi Haverdings

Terugblik week geleden: Twee lichamen gevonden in Pathé (Video)

Groningen - Alles op een rijtje een week na het drama/ Na een melding heeft de politie zaterdagmorgen 26 oktober rond twintig over negen twee overleden mensen aangetroffen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

De politie was met meerdere collega’s aanwezig en doen onderzoek. De omgeving is afgezet. De hele dag is er onderzoek bij de bioscoop. Op de 2e verdieping werden ook witte pakken gesignaleerd. Updates: 1/De politie gaat er al snel van uit dat de twee mensen om het leven zijn gekomen door een misdrijf. Collega's van Forensische Opsporing zijn in het pand en doen onderzoek. 2/Er gaan geruchten dat de twee slachtoffers in de parkeergarage zouden zijn aangetroffen. Dit klopt niet. Zij zijn gevonden in de bioscoop. Welke locatie precies delen we niet, dat maakt deel uit van het onderzoek. 3/De afzetting van de Ruiterstraat is opgeheven. De parkeergarage is weer bereikbaar. Het Gedemptezuiderdiep blijft dicht. 4/De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Dit houdt in dat er meerdere collega's vanuit verschillende disciplines samenwerken aan dit onderzoek.

Nos Journaal Sbs 6 22:30 uur beelden Rtl Zondag werd de verdachte aangehouden binnen 24 uur. Alles op een rij, klik HIER