26-10-2019, Redactie

Twee lichamen gevonden in bioscoop Zuiderdiep

Groningen - Na een melding heeft de politie vanmorgen twee overleden mensen aangetroffen in een bioscoop(Pathe) aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

De politie is met meerdere collega’s aanwezig en doen onderzoek. De omgeving is afgezet. Meer info is op dit moment niet bekend.



We gaan er van uit dat de twee mensen om het leven zijn gekomen door een misdrijf. Collega's van Forensische Opsporing zijn in het pand en doen onderzoek. Wij zijn op zoek naar getuigen. Heeft u informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Bel 0900-8844.

Er gaan geruchten dat de twee slachtoffers in de parkeergarage zouden zijn aangetroffen. Dit klopt niet. Zij zijn gevonden in de bioscoop. Welke locatie precies delen we niet, dat maakt deel uit van ons onderzoek.

Later meer