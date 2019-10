26-10-2019, Karin Pijl & Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

`Dubbele Bioscoopmoord` zou gaan om echtpaar (Update)

Groningen - Na het aantreffen van twee levenloze lichamen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen is de politie een Team Grootschalig Opsporing (TGO) gestart. De identiteiten zijn nog niet bekend.

Dit houdt in dat er meerdere politiedisciplines samenwerken aan dit onderzoek. Heeft u tips of informatie die hen kan helpen bij hun onderzoek?

Bel de politie dan via 0900-8844. Anoniem kan ook, via 0800-7000.

Update: Omstanders praten al over de mogelijke`dubbele bioscoopmoord`in Groningen. In en om de bioscoop gaan de wildste verhalen rond. Later vandaag mogelijk meer duidelijkheid via de politie.

Het is nog onbekend wie de personen zijn en wat zij daar deden. De bios is het hele weekend dicht.