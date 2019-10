26-10-2019, Karin Pijl & Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Mogelijke`Bioscoopmoord`Groningen, 2e etage onderzoek

Groningen - Na het aantreffen van twee levenloze lichamen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen is de politie een Team Grootschalig Opsporing (TGO) gestart. De identiteiten zijn nog niet bekend.

Dit houdt in dat er meerdere politie collega's vanuit verschillende disciplines samenwerken aan dit onderzoek. Heeft u tips of informatie die ons kan helpen bij ons onderzoek? Bel de politie dan via 0900-8844. Anoniem kan ook, via 0800-7000. Update: Omstanders praten al over de mogelijke`bioscoopmoord`in Groningen. In en om de bisoscoop gaan de wildste verhalen rond. Later vandaag mogelijk meer duidelijkheid via de politie. Het is nog onbekend als het gaat om personeel, schoonmakers of gasten van de bioscoop. Update 16:00 uur: Wel gaat inmiddels het gerucht dat het om mogelijke schoonmakers gaat. Dit is niet bevestigd.