26-10-2019, Marc Zijlstra 112G.

Brandweer blust uren bij vuilstort in Farmsum (Video)

Farmsum - Om 15:35 uur een melding van een buitenbrand bij de vuilstort Kloosterlaan/Warvenweg in Farmsum. Geschat een stuk van ongeveer 40 bij 20 meter dat brand

Ter plaatse was een flinke rookpluim waarneembaar. De brandweer van Delfzijl blust de brand met meerdere eenheden. Over de oorzaak is niets te zeggen nog.

De brandweer blustte nog uren na.

Tv Noord